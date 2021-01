El chileno no ha sido registrado por el América para el Guard1anes 2021 , por lo que probablemente su regreso a los terrenos de juego será hasta el Apertura 2021 de la Liga MX, con alguna esperanza que sea en este Guard1anes 2021.

Nico Castillo no se quiso olvidar de quienes lo han estado acompañado a lo largo de estos 12 meses y uno de esos personajes es el Doctor Alfonso Díaz del América , al cual le dedicó unas emotivas palabras.

“Después de verme en una camilla en terapia intensiva a punto de perder la vida , sin poder comer, con oxígeno y conectado a máquinas para salvar mi vida, hoy estás viendo mi entrenamiento y me hace sentir orgulloso de todo lo que he pasado para poder estar aquí en una cancha de futbol.

"POR TI, me dan más ganas de seguir en la lucha, porque veía desde mi camilla cómo me cuidabas por salvar mi vida y hoy me ves en un campo de fútbol disfrutando. Mi primer partido será dedicado a ti y a toda la gente que estuvo en ese momento. GRACIAS DOCTOR ALFONSO DÍAZ”.