Mientras el futbolista abandonaba el Barrial en su vehículo algunas personas se interpusieron en su camino lo que provocó que Deossa les pidiera que no se atravesaran de forma brusca.

“ No se me vuelva a meter en frente del carro ¿Por qué se meten enfrente del carro? Si uno se va a parar se para, pero no se pongan enfrente del carro”, fueron las palabras del jugador a un aficionado.