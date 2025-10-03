Video Resumen | Pachuca le arrebata los tres puntos a Necaxa con solitario gol de Luis Quiñones

Necaxa saltó de una a otra falla ofensiva, un par de ellas increíbles, y Pachuca la metió solo una vez y ganó el juego de la Jornada 12 del Apertura 2025 celebrado en el Estadio Victoria.

El único tanto del partido fue obra de Luis Quiñones, a los 34 minutos, del encuentro en la única jugada de peligro de los Tuzos en la primera mitad.

Y es que los hombres de Fernando Gago generaron peligro sobre el arco defendido por Carlos Moreno. Ocuparon las bandas, generaron volumen y fluidez de juego, pero nunca acertaron a meter el balón a las redes.

Así a los 14 minutos, Rosero estrelló un balón en la orquilla cuando pretendía dar un servicio. Luego a los 19, Cambindo entró al área y disparó cruzado, y le pegó a un poste.

Fue precisamente Cambindo, el de un par de yerros gigantescos. Es cierto que en la primera jugada, el centro por derecha venía un poco atrasado, pero ya le habián dejado solo frente a Moreno y el colombiano, muy mal parado, voló el esférico a los 41 minutos.

Y en la segunda mitad, la puntería de Necaxa no cambió. Palavecino disparó y Moreno atajó de gran manera, a los 50, y Cambindo erró su segunda grande de la noche, ahora un remate de cabeza que parecía más fácil meterla que fallarla.

Moreno todavía se dio tiempo de atajar un par de tiros más de los Rayos, pero el marcador no se movió ya.

Con este resultado, Pachuca alcanzó 20 puntos y se mantiene en la parte alta del torneo, mientras Necaxa se quedó con nueve unidades y no sale de la parte del fondo de la tabla. En 12 juegos tiene siete derrotas en lo que va del torneo.