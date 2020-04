Nahuel Guzmán necesita una gran ayuda de cara a su debut en la eLiga MX con Tigres en los próximos días al no tener actualizada la consola para jugar en el torneo virtual FIFA 20 .

El arquero de Tigres , por medio de su cuenta de Twitter, pidió ayuda a sus seguidores para actualizar algo que le pidieron para el torneo, donde se observar que no está jugando en un Play Station 4, si no en un Super Nintendo, consola que salió a la venta en 1990.

"Me metieron al torneo de eLIGAMX pero me pidieron que atualice no se qué cosa...", publicó en forma de broma.