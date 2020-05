Nahuel Guzmán a Paul Aguilar: “Jugamos como quiera el América”

“Lo qué pasa es que no escuché nada de eso (risas). Sí, qué sé yo, jugamos como quiera el América , como quiera el América jugamos, no tengo problema”, dijo ‘Patón’ Guzmán en conferencia de prensa vía videollamada.

Respecto al eLiga MX , Nahuel Guzmán dijo, también de buen humor y en broma, que le obligaron a participar, pues no es un experto en los videojuegos como lo son sus compañeros, Julián Quiñónez y Francisco Venegas.

“Me obligaron (a participar en el eLiga MX ) decidí participar porque me obligaron, no hubo mucha participación, hubo presión de parte de los organizadores (risas).

“En lo personal es un desafío lindo, no soy un profesional de los videojuegos, tuve mi primera consola de estas cuando la pude comprar, a los 30 años, me la regaló mi esposa. Mucho tiempo para jugar no hay".