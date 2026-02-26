    Monterrey

    Rayados no podría usar el Estadio Monterrey en caso de llegar a la Final de la Liga MX

    El Monterrey no podría contar con el Gigante de Acero en caso de disputar la Final del Futbol Mexicano ya sea en la Ida o en la Vuelta.

    Por:Erick Morales Baca
    Si un equipo esta llamado y propiamente obligado a aspirar a la Final del futbol mexicano, ese es indudablemente Monterrey, que siempre está armado con grandes jugadores y que se le invierte torneo tras torneo, por lo que si llega al duelo por el título en este Clausura 2026 no sería cosa rara.

    Sin embargo, para lo Rayados llegar a la próxima Final de la Liga MX podría convertirse en un verdadero problema, ya que no podrían jugarla en su estadio por una causa que va más allá de los designios de la Federación Mexicana de Futbol, sino que obedece a reglas de la FIFA.

    Para el Mundial de 2026 una de las sedes será precisamente su casa, el Estadio Monterrey, por lo que para los Rayados eso se convertirá en un grave problema, ya que a pesar de que la justa mundialista dará inicio hasta el 11 de junio, la sede regia deberá entregarse mucho antes a la FIFA.

    De acuerdo a información del reportero de TUDN Vladimir García, el Gigante de Acero deberá ser entregado a la FIFA el próximo 17 de mayo, fecha en la que automáticamente el cuadro regio se quedaría sin casa donde jugar una hipotética Final del Clausura 2026, ya que esta se disputaría el jueves 21 de mayo la Ida y el domingo 24 del mismo mes el encuentro de vuelta.

    Ante esta situación, los Rayados tendrían que buscar una sede alterna para disputar el duelo por el título del futbol mexicano, en caso de llegar a esta instancia, ya sea que les toque disputar la Ida o la Vuelta como locales.

    Actualmente el equipo comandado por Domenec Torrent marcha en la posición nueve de la tabla, fuera de puestos de Liguilla, pero solamente se encuentra a un punto del octavo sitio, su acérrimo rival Tigres.

    MonterreyMundial 2026

