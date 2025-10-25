Video Se 'empaña' el Clásico Tapatío con una riña entre aficionados

Este sábado se llevará a cabo una edición más del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, este encuentro será en la cancha del Estadio Akron, todo como parte de la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Como se ha vuelto una costumbre las aficiones de ambos equipos mostraron su cariño y motivaron a sus respectivos equipos la noche previa al enfrentamiento, pero esta vez se salió de control y ocurrió una tragedia.

De acuerdo con información de Erick López, reportero de TUDN, un aficionado de Chivas perdió la vida tras una riña entre aficiones Rojiblanca y Rojinegra.

Jugadores de Chivas y Atlas calientan el Clásico Tapatío

Uno de ellos fue Omar Govea, quien afirmó que el equipo del Rebaño Sagrado llega muy motivado y buscarán darle una alegría a su afición.

“Sinceramente el proyecto, el equipo que está construido ha sido protagonista en todos los partidos que ha jugado, estamos con mucha motivación para este partido, queremos darle esa alegría a la afición y qué mejor partido que éste”.

El capitán de los Zorros, Aldo Rocha respondió y señaló que sí pica el orgullo un partido así y de jugar y anotar dejó un mensaje de lo que podría pasar.