    Monterrey

    Monterrey rendirá homenaje a uno de sus grandes goleadores frente al América

    Uno de los más grandes goleadores del Monterrey recibirá un reconocimiento antes del encuentro de Cuartos de Final ante las Águilas.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Rayados prepara homenaje a verdugo del América

    Para el encuentro de Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX, en el Estadio BBVA se vivirá un festejo mayor antes de que Monterrey y América den la patada inicial y será a nombre de un ídolo de la afición local.

    Antes de que el árbitro central de este duelo de la Liguilla del Futbol Mexicano dé el silbatazo inicial de este cotejo, uno de los máximos goleadores de los Rayados saltará a la cancha para recibir un merecido homenaje de la directiva del equipo.

    PUBLICIDAD

    Se trata de uno de los mayores emblemas del Monterrey, Humberto Suazo, quien recientemente anunciara su retiro definitivo de las canchas cuando jugaba con la playera del San Luis de Quillota de la Segunda B de Chile o Segunda División del futbol chileno.

    A través de sus redes sociales, Rayados anunció el homenaje a quien alguna vez, durante unas Semifinales de la Liguilla de la Liga MX, se convirtiera en el verdugo de ese mismo rival, el América, a quien dejaría eliminado en esa ocasión.

    El hecho sucedió el 28 de noviembre de 2009, durante el Torneo Apertura 2009, cuando con un gol del 'Chupete' Suazo, a los 79 minutos del encuentro de Vuelta en el Estadio Azteca, el Monterrey se puso arriba en el marcador global 2-1 y encontró su pase a la Final, donde se impondrían al Cruz Azul para convertirse en Campeón.

    Una vez que concluya la Fecha FIFA y la etapa de los Play-In, Monterrey y América disputarán la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX en el Estadio BBVA.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mexicano detenido por caso de violencia familiar

    Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mexicano detenido por caso de violencia familiar

    1 min
    Campeones con Cruz Azul descienden con Godoy Cruz en el futbol argentino

    Campeones con Cruz Azul descienden con Godoy Cruz en el futbol argentino

    1 min
    América se lleva empate en amistoso ante LA Galaxy previo a la Liguilla de la Liga MX

    América se lleva empate en amistoso ante LA Galaxy previo a la Liguilla de la Liga MX

    56 Historias
    LA Galaxy vs. América EN VIVO partido amistoso internacional: ¡Finaliza el partido!
    1 min
    Kevin Mier reaparece tras exitosa cirugía con presidente de Cruz Azul

    Kevin Mier reaparece tras exitosa cirugía con presidente de Cruz Azul

    Relacionados:
    MonterreyAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX