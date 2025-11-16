Para el encuentro de Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX, en el Estadio BBVA se vivirá un festejo mayor antes de que Monterrey y América den la patada inicial y será a nombre de un ídolo de la afición local.

Antes de que el árbitro central de este duelo de la Liguilla del Futbol Mexicano dé el silbatazo inicial de este cotejo, uno de los máximos goleadores de los Rayados saltará a la cancha para recibir un merecido homenaje de la directiva del equipo.

Se trata de uno de los mayores emblemas del Monterrey, Humberto Suazo, quien recientemente anunciara su retiro definitivo de las canchas cuando jugaba con la playera del San Luis de Quillota de la Segunda B de Chile o Segunda División del futbol chileno.

A través de sus redes sociales, Rayados anunció el homenaje a quien alguna vez, durante unas Semifinales de la Liguilla de la Liga MX, se convirtiera en el verdugo de ese mismo rival, el América, a quien dejaría eliminado en esa ocasión.

El hecho sucedió el 28 de noviembre de 2009, durante el Torneo Apertura 2009, cuando con un gol del 'Chupete' Suazo, a los 79 minutos del encuentro de Vuelta en el Estadio Azteca, el Monterrey se puso arriba en el marcador global 2-1 y encontró su pase a la Final, donde se impondrían al Cruz Azul para convertirse en Campeón.