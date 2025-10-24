Así fue el adiós de ‘Chupete’ Suazo como futbolista profesional

Humberto ‘Chupete’ Suazo tuvo sus minutos finales como jugador de futbol profesional, lo hizo este 24 de octubre con la playera del San Luis de Quillota de la Segunda B de Chile, o Segunda División del futbol chileno.

El adiós se dio dentro de la Jornada 29 con un empate 0-0 frente al Copiapo, líder del torneo y que está ya clasificado a la Fase Final de la competición. San Luis de Quillota aún le queda un partido, como visitante, en la búsqueda de un boleto a Playoffs.

‘Chupete’ Suazo inició en la banca de suplentes y al minuto 26 recibió una tremenda ovación, número que le marcó en gran parte de su carrera futbolística, incluido su paso por Rayados de Monterrey de la Liga MX, donde se erigió en su momento como el máximo goleador en la historia del club.

Más tarde, el delantero chileno fue desbancado en este rubro por el delantero argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori con 160 goles por los 121 de Chupete.

Al final del partido entre San Luis de Quillota y Copiapo, el árbitro central Fernando Vejar le obsequió las tarjetas a Humberto Suazo con el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández como escenario de la despedida del jugador.

“𝐄𝐥 𝐇𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐆𝐨𝐥. Tu historia quedó escrita en las páginas más gloriosas del Cacique. Goleador del Apertura 2006 y 2007, referente de una época dorada e inspiración para generaciones que crecieron gritando sus goles. Gracias por tanto, Chupete”, fue como lo despidió Colo Colo en redes sociales, con el que logró cuatro títulos de Liga.

“En estos precisos momentos, cuelga sus botines el 𝐇𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐆𝐨𝐥. Tremendo jugador, que marcó una época e inspiró generaciones; goles en 60 partidos, y unas Eliminatorias que NUNCA olvidaremos. ¡Gracias por tantas alegrías, ‘Chupete’ querido!”, posteó la Selección de Chile.