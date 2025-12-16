    César Huerta

    César 'Chino' Huerta es captado en Monterrey y hay especulación de regreso a Liga MX

    El jugador del Anderlecht de Bélgica llegó al aeropuerto de la capital de Nuevo León.

    Video ¿Regresa a la Liga MX? Captan al 'Chino' Huerta en Monterrey

    César 'Chino' Huerta, jugador mexicano del Anderlecht y actualmente lesionado, desató rumores y especulaciones después de ser captado en su llegada al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey.

    El elemento mexicano, actualmente lesionado con el conjunto belga, fue captado en el recinto por algunos medios de comunicación.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    David Faitelson cuenta detalles de pelea con Antonio Mohamed
    2 mins

    David Faitelson cuenta detalles de pelea con Antonio Mohamed

    Liga MX
    ¿Adiós a Fidalgo? ¡Este sería el nuevo refuerzo bomba de América!
    2:02

    ¿Adiós a Fidalgo? ¡Este sería el nuevo refuerzo bomba de América!

    Liga MX
    ¡Listas las fechas de la Liguilla del Clausura 2026!
    1:15

    ¡Listas las fechas de la Liguilla del Clausura 2026!

    Liga MX
    Aaron Ramsey destapa cómo fue su salida de Pumas
    1:38

    Aaron Ramsey destapa cómo fue su salida de Pumas

    Liga MX
    ¡Paulinho hace promesa a Portugal y CR7 de cara al Mundial 2026!
    1:34

    ¡Paulinho hace promesa a Portugal y CR7 de cara al Mundial 2026!

    Liga MX
    Con ‘chela’ en mano, Alexis Vega lidera festejos de Toluca en vestidores
    1:33

    Con ‘chela’ en mano, Alexis Vega lidera festejos de Toluca en vestidores

    Liga MX
    ¡Épico festejo del Turco! Mohamed y su insólita promesa por el bicampeonato
    2:32

    ¡Épico festejo del Turco! Mohamed y su insólita promesa por el bicampeonato

    Liga MX
    Lamentable: Ojo a lo que le hacen a la banca de Tigres en el gol de Helinho
    1:48

    Lamentable: Ojo a lo que le hacen a la banca de Tigres en el gol de Helinho

    Liga MX
    ¡Gignac se calienta y se deja ir contra el árbitro asistente!
    1:48

    ¡Gignac se calienta y se deja ir contra el árbitro asistente!

    Liga MX
    ¡Golazo de Toluca! Helinho empata la final con un bombazo a lo Lamine Yamal
    1:52

    ¡Golazo de Toluca! Helinho empata la final con un bombazo a lo Lamine Yamal

    Liga MX

    Huerta fue cuestionado por el motivo de su llegada a Monterrey; no obstante, optó por no dar declaraciones.

    El 'Chino' Huerta emigró al futbol europeo justo a inicios de 2025. Militaba en Pumas, equipo que lo catapultó incluso a tener una presencia importante en la Selección Mexicana.

    Actualmente, César 'Chino' Huerta sufre una lesión en la pelvis en octubre pasado y tuvo qué pasar por el quirófano.

    Se estima que Huerta tiene todavía al menos unas semanas de recuperación.

    Relacionados:
    César Huerta

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX