César Huerta César 'Chino' Huerta es captado en Monterrey y hay especulación de regreso a Liga MX El jugador del Anderlecht de Bélgica llegó al aeropuerto de la capital de Nuevo León.

Video ¿Regresa a la Liga MX? Captan al 'Chino' Huerta en Monterrey

César 'Chino' Huerta, jugador mexicano del Anderlecht y actualmente lesionado, desató rumores y especulaciones después de ser captado en su llegada al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey.

El elemento mexicano, actualmente lesionado con el conjunto belga, fue captado en el recinto por algunos medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Huerta fue cuestionado por el motivo de su llegada a Monterrey; no obstante, optó por no dar declaraciones.

El 'Chino' Huerta emigró al futbol europeo justo a inicios de 2025. Militaba en Pumas, equipo que lo catapultó incluso a tener una presencia importante en la Selección Mexicana.

Actualmente, César 'Chino' Huerta sufre una lesión en la pelvis en octubre pasado y tuvo qué pasar por el quirófano.