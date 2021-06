"He sido, soy juez y parte, qué puedo decir de los naturalizados, mi padre y mi madre se naturalizaron mexicanos. Soy hijo de gente que no nació en este país, amo este país, yo llevé a dos jugadores que no nacieron aquí, que aman a este país, Guillermo Franco y Gabriel Caballero, aquí nacieron sus hijos, qué puedo decir de Rogelio, lleva años en este país, ama a este país, no veo por qué no tenga los mismos derechos y obligaciones que cualquier mexicano, él optó por naturalizarse, siento que es un debate estéril , al final si lo convoca el entrenador por algo será , por su capacidad y no por su pasaporte