Se trata de Humberto 'Chupete' Suazo, quien hizo acto de presencia en el Sultana de Norte la mañana de este lunes acompañado de su familia para recibir el homenaje que Rayados le tiene planeado antes del partido.

PUBLICIDAD

"Primero agradecer a la institución por esta visita, por esta invitación y obviamente para mí es muy importante, en la etapa que está el club, venir, apoyar, estar en este reconocimiento es algo muy lindo para mí y para toda mi familia, entonces qué mejor que estar aquí, ver un lindo partido y estar apoyando al equipo.

"Obviamente son épocas diferentes, uno siempre lo sabe que son épocas diferentes, jugadores diferentes. Hoy Monterrey tiene un plantel estelar, un plantel de mucha experiencia, sin duda que lo va a hacer muy bien y esperar que pueda pasar la llave frente a un gran rival que obviamente es la América".

SUAZO HABLA DE SU FUTURO CERCANO COMO ENTRENADOR

El 'Chupete' Suazo fue cuestionado sobre si en un futuro se ve dirigiendo al conjunto de Monterrey tras haber completado satisfactoriamente el curso como director técnico.

"No, yo creo que esto es paso a paso, creo que son experiencias nuevas. Obviamente yo siempre he sido competitivo, como lo dije en un momento. No le tengo miedo al fracaso, al contrario, es una motivación que te den esta responsabilidad.