    Liga MX

    Monterrey invita a Chupete Suazo para Ida de Cuartos de Final ante América

    El goleador chileno hizo acto de presencia en la Sultana del Norte de cara a la Ida de Cuartos de Final.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Monterrey se ‘refuerza’ con ‘Chupete’ Suazo para enfrentar al América

    De cara al inicio de los Cuartos de Final del Apertura 2025 de Liga MX, Monterrey contará con motivación extra para enfrentar el juego de Ida ante América en el 'Gigante de Acero'.

    Se trata de Humberto 'Chupete' Suazo, quien hizo acto de presencia en el Sultana de Norte la mañana de este lunes acompañado de su familia para recibir el homenaje que Rayados le tiene planeado antes del partido.

    "Primero agradecer a la institución por esta visita, por esta invitación y obviamente para mí es muy importante, en la etapa que está el club, venir, apoyar, estar en este reconocimiento es algo muy lindo para mí y para toda mi familia, entonces qué mejor que estar aquí, ver un lindo partido y estar apoyando al equipo.

    "Obviamente son épocas diferentes, uno siempre lo sabe que son épocas diferentes, jugadores diferentes. Hoy Monterrey tiene un plantel estelar, un plantel de mucha experiencia, sin duda que lo va a hacer muy bien y esperar que pueda pasar la llave frente a un gran rival que obviamente es la América".

    SUAZO HABLA DE SU FUTURO CERCANO COMO ENTRENADOR

    El 'Chupete' Suazo fue cuestionado sobre si en un futuro se ve dirigiendo al conjunto de Monterrey tras haber completado satisfactoriamente el curso como director técnico.

    "No, yo creo que esto es paso a paso, creo que son experiencias nuevas. Obviamente yo siempre he sido competitivo, como lo dije en un momento. No le tengo miedo al fracaso, al contrario, es una motivación que te den esta responsabilidad.

    "Entonces el tiempo lo dirá. Hoy en día vengo a disfrutar, a pasarlo bien. Creo que el equipo lo vamos a ver diferente a lo que fue el término de la fase regular. Es un equipo de mucha experiencia, de jugadores muy talentosos. Ojalá que se pueda quedar con el triunfo en la primera llave".

