Sobre si existe alguna sanción para los equipos que no reporten sus casos positivos de COVID-19, Arriola comentó que de momento no hay ningún castigo porque los 18 clubes han cumplido cabalmente con los protocolos sanitarios en el Guard1anes 2020 y Guard1anes 2021 .

“En el momento en que no se presente el resultado positivo o negativo de una prueba PCR, ese jugador no puede alinear, no se ha dado esa sanción, si hay un agravio de que no se haya cumplido el protocolo tendría que presentarse ese caso ante la Comisión Disciplinaria y tendría que manifestar cuál sería la sanción”, explicó.