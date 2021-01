Lo que sí dejó en claro el directivo es que México no aceptará regresar a los torneos de la Cobmebol si no existe un trato parejo a los equipos de la Liga MX .

"El tema de la Copa Libertadores está abierto. No vamos a ir si nos siguen tratando de manera desigual. Si lo que lleva México son más recursos, más patrocinadores, pero resulta que quedamos en primer lugar y no podemos jugar la final de vuelta en nuestro país, pues ahí sí estamos en una desventaja; y eso, me parece que no lo debemos aceptar", señaló durante el podcast " En tus zapatos".