Miguel Herrera prescindirá de Carlos Salcedo ante Pumas y el central no viaja a la CDMX

"Sí es una decisión que por ahora no viaje, si está en la negociación o hay algo de circunstancias por lo de Carlos la directiva es la que va a informar, nosotros tenemos que pensar en el partido y no en si va a estar o no. Lo que si tenemos es que todos estén con la cabeza en el equipo en el que están y en el que tienen que desenvolverse, por eso es que decidimos por estos hombres", dijo Herrera en conferencia de prensa.