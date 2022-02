Miguel Herrera llegó al América gracias a una recomendación a Yon de Luisa

“Tenía broncas con Christian Benítez, a mí me llegaba Christian Benítez, que usaba mis zapatos Garcis, y me decía ‘tu amigo no me mete’, le digo ‘tranquilo Cristian’, que en paz descanse, hicimos una comida, lo senté siendo presidente Ricardo Peláez y le dije ‘Miguel, tu vas a ser campeón y tienes que aprender a manejar figuras y tú Christian, si quieres irte del futbol mexicano porque tienes ofertas en Qatar, termina como goleador, termina bien’. Ahí los junté y uno fue campeón goleador y otro campeón con el América, y no le cobré honorarios a Ricardo Peláez (entre risas)”, compartió Toño García.