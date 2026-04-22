Pumas UNAM Memote Martínez destaca resiliencia de Pumas para levantar título del Clausura 2026 Pumas subió al segundo lugar tras su dramática remontada en la penúltima jornada.

Video ¿Futuro campeón? 'Memote' Martínez revela la mayor fortaleza de Pumas

Guillermo 'Memote' Martínez reveló la mayor fortaleza de Pumas en este Clausura 2026 tras la remontada en la Jornada 16 sobre Bravos de Juárez que colocó al Club Universidad en el segundo lugar general.

" Si algo tiene este equipo es mucha resiliencia, el hecho también de venir de atrás, hemos aprendido, nos hemos equivocado anteriormente y lo aceptamos, levantamos la cara ante el error, lo más importante es saber cómo darle la vuelta, jugamos para la gente, para este escudo que es muy grande.

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"Estamos para aprender, todos los días se aprende algo, creo que hoy es el pequeño detalle a corregir en los primeros minutos, el equipo tiene mucha paciencia y hambre.

"En otras ocasiones ante la adversidad las cosas se iban en picada, pero hoy en día eso se convirtió en una motivación. Pumas está para muchas cosas, no me quiero adelantar, pero vamos paso a paso, solamente dios sabe hasta dónde ve a llegar Pumas".

A falta de una jornada en la fase regular del Clausura 2026, Pumas se perfila como uno de los equipos favoritos para alzar el título este semestre en el futbol mexicano.