Liga MX Pumas remonta a Juárez con doblete de Memote Martínez y Robert Morales Los felinos perdían por dos goles de diferencia, pero en la segunda parte cayeron los tantos de "Memote" y Morales para apuntarse el triunfo en Ciudad Universitaria.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Resumen | Pumas vs. FC Juárez: Remontada en CU de Pumas frente a los Bravos

Con doblete de Guillermo Martínez y otro de Robert Morales, Pumas UNAM vino de atrás para imponerse 4-2 a FC Juárez en el inicio de la jornada 16, para ponerse momentáneamente en la segunda posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Pumas sigue a la caza del liderato general, pero necesita que equipos como Pachuca y Chivas no ganen esta semana para llegar a la última jornada con aspiraciones de obtener el primer lugar.

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¿Cómo logró Pumas la remontada ante Juárez?

Lo que demostró el equipo de Efraín Juárez este martes es propio de un equipo candidato al campeonato. No se desesperó, recompuso el camino y se llevó tres valiosos puntos a la bolsa.

Los primeros minutos transcurrieron sin muchas emociones. Ninguno de los dos equipos se animó a lanzarse con decisión al frente.

Al minuto 30, el dominio de Pumas era mayor, o por lo menos esto indicaban las estadísticas con mayor posesión en el control del balón. Pero de poco sirvió si no concretaban sus oportunidades, situación que Bravos sí aprovechó.

Al minuto 34 de tiempo corrido, Francisco Nevárez aprovechó los espacios en la defensiva universitaria para acercarse a la media luna y sacar un disparo raso de derecha para batir al arquero felino.

A escasos segundos de haber superado la barrera de los 45 minutos, Jairo Torres sacó un bombazo en la línea del área grande de Pumas para aumentar la ventaja de Bravos, ante la sorpresa de todos.

¿Quiénes marcaron los goles del triunfo universitario?

Para la segunda mitad apareció la lluvia y la lluvia de goles también. En menos de cinco minutos, Pumas empató el marcador gracias a un doblete de Guillermo Martínez. El “Memote” apareció al 65 cobrando un penalti y luego al rematar un centro con un cabezazo para batir al arquero.

Al minuto 85, Robert Morales remató un centro de Uriel Antuna, que se escapó por la banda derecha, para colocar el tercer gol. En tiempo de compensación, el mismo Morales convirtió su segundo para sellar el triunfo.

PUMAS VS FC JUÁREZ ACCIONES DEL PARTIDO

Todo está listo para el arranque del encuentro en la Fecha 16 del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico.

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Revive los cuatro tantos con los que Pumas logró la remontada ante Bravos

Final del duelo en Ciudad Universitaria

(45+14' | 4-2) Pumas selló la remontada y sube momentáneamente a la segunda posición de la tabla general.

¡Gol de Pumas! Otro doblete ahora de Morales

(45+8' 4-2) Ya en tiempo de compensación, Morales convirtió su segundo gol de la noche y el cuarto de Pumas.

¡Gol Pumas! Llegó la remontada de Pumas

(85' | 3-2) Uriel Antuna centra por la banda derecha y Robert Morales remata para poner al frente a los auriazules.

Así fue la expulsión de Eder López por esta dura entrada sobre Alan Medina

Video ¡Entrada criminal a Alan Medina! Sensibles imágenes en el Pumas vs Juárez

¡Gol de Pumas! "Memote" empata el marcador para los felinos

(69' | 2-2) El delantero felino remata de cabeza un centro, para igualar los cartones.

¡Gol de Pumas! Los felinos hacen su aparición en el marcador.

(65' | 1-2) Guillermo Martínez cobra penal con tiro fuerte y abajo, para descontar en el marcador.

Bravos comienza a hacer cambios para asegurar la victoria

(59' | 0-2) Por le equipo de la frontera salen Jairo Torres y José Luis Rodríguez; entran Guilherme Castilho y Javier Aquino, respectivamente.

Juárez se queda con uno menos

(55' | 0-2) Eder López recibe la tarjeta roja por falta. El árbitro revisó en el VAR para tomar su decisión.

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Así fue el golazo con el que Francisco Nevárez puso al frente a Bravos

Video ¡Golazo de Juárez! Francisco Nevarez desde fuera del área pone el 0-1

Se acabó la primera mitad

(45+7' | 0-2) De forma sorpresiva, el equipo de Juárez se va al descanso con ventaja de dos goles.

¡Gol de Juárez! Poco antes del descanso, Bravos extiende su ventaja

(45+1' | 0-2) Bravos aprovecha los espacios defensivos y es así como Ían Torres, pone el segundo a escasos minutos del medio tiempo.

¡Gol de Juárez! Los visitantes abren el marcador en CU

(34' | 0-1) Francisco Nevárez controla el balón, cerca de le media luna saca disparo para vencer el arquero felino y poner a Bravos arriba en la pizarra.

Pumas no concreta el dominio

(31' | 0-0) El cuadro universitario domina el juego, tiene mayor control del balón, pero no ha creado oportunidades de gol claras.

Persiste el empate sin goles

(8' | 0-0) Por el momento los equipos no se han hecho daño. La pelota se juega en medio campo.

Arranca el encuentro en el Olímpico Universitario