Liga MX La terrible lesión de Alan Medina en el Pumas vs. Juárez que lo obligó a salir El futbolista tuvo que abandonar el campo luego de sufrir una fuerte barrida en la segunda parte.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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Las alarmas se encendieron en los auriazules, luego de que Alan Medina tuvo que salir del partido entre Pumas y Juárez por lesión tras una terrible entrada en la segunda mitad del partido.

Medina recibió una fuerte barrida de Eder López en la que, según se pudo ver en las imágenes posteriores, afectó el tobillo del extremo derecho mexicano que lo obligó a salir de cambio, mientras que López recibió la tarjeta roja tras la revisión de la jugada en el VAR.

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Alan Medina no pudo salir por su propio pie por lo que tuvo que entrar al campo el carrito de las desgracias para sacarlo. El jugador se veía afectado y cubriendo sus ojos.

Posteriormente se pudo observar el momento en el que fue sacado del estadio con rumbo al hospital. De acuerdo con información de Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, Alan Medina sufrió una fractura en el tobillo izquierdo y será intervenido quirúrgicamente por lo tanto se perderá lo que resta del torneo.

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Estas no son buenas noticias para los Pumas, pues Alan Medina había mostrado un buen nivel en los últimos partidos y ahora podría incluso perderse la Liguilla.