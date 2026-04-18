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    'Cantante Guerrero' explica la falta en la cabina del VAR del Pumas vs. Atlético de San Luis

    Luego del video que mostró la intervención de una persona ajena al VAR, el Cantante Guerrero explicó qué sucedió.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Lo que sabe el 'Cantante' Guerrero de la polémica acción del VAR en el San Luis vs. Pumas

    La polémica se hizo presente durante el partido entre Pumas y Atlético de San Luis cuando en la recta final surgió un posible penalti sobre Robert Morales que en principi marcó el árbitro central Luis Alfredo García; sin embargo, la jugada fue revisada en el VAR y la decisión se revirtió.

    El problema surgió cuando un video mostró el momento en el que una persona ajena a la cabina del VAR había ingresado, lo que no está permitido por las reglas vigentes del protocolo.

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    'CANTANTE' GUERRERO EXPLICA LA POLÉMICA Y ARREMETE CONTRA ELIZONDO

    El exárbitro mexicano y analista de TUDN, Fernando 'Cantante' Guerrero confirmó que quien entró a la cabina del VAR fue Horacio Elizondo, director técnico de la Comisión de Árbitros , y explicó que lo que hizo incumple las reglas del IFAB.

    "Es prohibitivo por parte del IFAB, en su protocolo del VAR lo menciona. Solo las personas autorizadas pueden acceder a la sala de video, que son VAR AVAR y operador", expresó el 'Cantante' Guerrero durante el juego entre Cruz Azul y Tijuana.

    "No puede haber nadie más que pone, pero el señor Elizondo se pone a innovar y hacer cosas alejadas de la transparencia", agregó el analista de TUDN.

    De momento no ha habido un pronunciamiento oficial de la Comisión de Árbitros, por lo que habrá que esperar en los próximos días.

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