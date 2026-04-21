Pumas UNAM Pumas vs. Juárez: Horario y dónde ver en vivo partido de Jornada 16 de Liga MX Los Universitarios ya están en Liguilla, pero buscan asegurar un lugar entre los mejor ubicados.

Video Liga MX: Horarios de partidos de la Jornada 16 del Clausura 2026

Se juega la última doble jornada del torneo Clausura 2026 de Liga MX y Pumas recibe a los Bravos de Juárez como parte de la Jornada 16, la penúltima de la fase regular, con la mira en la inédita Liguilla donde no habrá formato de play-in.

Pumas llega en calidad de amplio favorito por su racha de cinco partidos sin perder (dos empates y tres victorias), su clasificación ya asegurada a la Liguilla con 30 puntos y un plantel afianzado con contundencia.

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HORARIO Y DÓNDE VER EN VIVO PUMAS VS. JUÁREZ DE JORNADA 16 LIGA MX

Pumas busca quedar entre los primeros cuatro lugares para poder cerrar la serie de Cuartos de Final en casa. Sin embargo, la carrera por la Liguilla sigue aún muy apretada y un tropiezo en las últimas dos jornadas podría ser letal para cualquiera.

Del otro lado, Juárez llegará con la urgencia de sumar victorias en las últimas dos jornadas del torneo y cruzar los dedos con la esperanza de que los números se acomoden para alcanzar a colarse a la Liguilla.

Los Bravos llegan con solo una victoria en sus últimos cinco partidos con dos empates y dos derrotas consecutivas.