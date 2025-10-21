    Santos

    Mazatlán vs. Santos | Horario y dónde ver este encuentro de la Liga MX

    Cañoneros y Guerreros se verán las caras en busca de dejar atrás los últimos sitios de la tabla en el Apertura 2025.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Mazatlán busca salir del bache ante Santos ¡Así puedes verlo!

    Para la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en la cancha del Estadio El Encanto, se verán las caras dos conjuntos que buscan escapar de los últimos lugares de la competencia cuando se enfrenten Mazatlán vs. Santos.

    Los Cañoneros llegan a este encuentro tras una dolorosa derrota en su visita a las Chivas, por lo que se quedaron con 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y seis derrotas que los ubican en el puesto 15 de la competencia.

    Por su parte, los Guerreros vienen de conseguir una alentadora victoria en casa ante León, que los sacó de los últimos sitios para llevarlos hasta la posición 12 de la tabla, en la que acumulan cuatro victorias, un empate y ocho derrotas para un total de 13 unidades.

    HORARIO Y DÓNDE VER MAZATLÁN VS. SANTOS

    • Cuándo: Martes 21 de octubre en el Estadio El Encanto, Mazatlán.
    • Horario: A las 9:00 pm de la Ciudad de México y a las 11:00 pm del Este, a las 10:00 pm del Centro y a las 8:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro podrás disfrutarlo a través de la señal de TUDN, tudn.com y App de TUDN en los Estados Unidos.

    SantosMazatlán FC

