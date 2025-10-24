Mazatlán vs. América: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Las Águilas tienen la oportunidad de hacerse del liderato frente a un conjunto sinaloense que apenas suma un triunfo en 12 juegos.
Mazatlán vs. América abre la Jornada 15 de la Liga MX Apertura 2025 luego de que se disputara la última fecha doble del torneo ya con miras hacia la Liguilla, a la cual las Águilas tienen amarrado su pase al Play-In y este fin de semana lo pueden hacer con el boleto directo a los Cuartos de Final.
El conjunto de André Jardine, que ha adolecido de lesiones a lo largo del semestre, recupera a Sebastián Cáceres para este encuentro luego de cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas y en una semana en la que se anunció la renovación de contrato de Brian Rodríguez.
HORARIO Y DÓNDE VER EL MAZATLÁN VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 15 DE LIGA MX
Mazatlán suma apenas un triunfo en sus últimos 12 partidos entre Leagues Cup y Liga MX, esa victoria fue como local frente al Atlético de San Luis en la Fecha 12. En la tabla de posiciones está en el puesto 15 con 12 puntos.
En duelos directos entre Mazatlán y América, las Águilas tienen tres victorias consecutivas cuando visitan El Encanto; los de Sinaloa no ganan como locales al conjunto de Coapa desde el Clausura 2022 cuando se impuso 2-1 con goles de Gonzalo Sosa, hoy en el Nublense de Chile; y Miguel Sansores, actual jugador del Puntarenas de Costa Rica.
- Cuándo es el Mazatlán vs. América de Liga MX: el partido es este viernes 24 de octubre en el Estadio El Encanto.
- A qué hora es el Mazatlán vs. América de Liga MX: el juego inicia a s 21:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 23:00 horas tiempo del Centro de México, 22:00 horas tiempo del Centro y 20:00 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Mazatlán vs. América de Liga MX: sigue la transmisión de este encuentro en vivo por la señal de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.