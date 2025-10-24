El conjunto de André Jardine, que ha adolecido de lesiones a lo largo del semestre, recupera a Sebastián Cáceres para este encuentro luego de cumplir un partido de suspensión por acumulación de tarjetas y en una semana en la que se anunció la renovación de contrato de Brian Rodríguez.

HORARIO Y DÓNDE VER EL MAZATLÁN VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 15 DE LIGA MX

Mazatlán suma apenas un triunfo en sus últimos 12 partidos entre Leagues Cup y Liga MX, esa victoria fue como local frente al Atlético de San Luis en la Fecha 12. En la tabla de posiciones está en el puesto 15 con 12 puntos.

En duelos directos entre Mazatlán y América, las Águilas tienen tres victorias consecutivas cuando visitan El Encanto; los de Sinaloa no ganan como locales al conjunto de Coapa desde el Clausura 2022 cuando se impuso 2-1 con goles de Gonzalo Sosa, hoy en el Nublense de Chile; y Miguel Sansores, actual jugador del Puntarenas de Costa Rica.