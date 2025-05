" ¿Cuál es la opción más viable? La de Almada, es un técnico que les encanta, pero no está definido que sea él por completo, es la opción número 1, pero me dicen que hay que esperar. El otro es Gabriel Milito, lo han buscado de otros lados y no aceptado las ofertas como Boca Juniors, Chivas ofertó por él y no ha agarrado esos equipos".