Estas son las opciones para entrenador que tiene Cruz Azul en el verano

Cruz Azul ha hecho una buena campaña con Vicente Sánchez como entrenador, pero en el club cementero no se descarta un posible cambio en el banquillo al terminar el Clausura 2025 de la Liga MX.

“ Muchos dicen que ya hay un preacuerdo con (Guillermo) Almada y eso es falso. No hay un precontrato. No hay un preacuerdo. No hay nada en estos momentos con Almada. Gusta y gusta muchísimo desde hace mucho tiempo. ¿Han hablado con Almada? Sí, han hablado y se han dado contactos informales con Almada”, informó Esparza Oteo.