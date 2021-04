"No se lo deseo a nadie", expresó Matías Almeyda al decidir abrirse sobre la etapa de depresión que sufrió en su vida y que hasta la fecha recuerda con cierto desencajo en su mirada, "es dificíl de entender, la respuesta más fácil era '¿cómo vas a tener depresión si tienes todo?' todo material, había muchas cosas que me habían hecho daño", agregó.

"El momento clave fue cuando mi hija estaba muy desconectada en la escuela, la maestra nos llamó para saber si mi mujer y yo nos llevábamos bien, si discutíamos mucho y no era así, entonces hablamos de que yo estaba triste, entonces le hicieron un diagnóstico a mi hija y tenía que interpretar a cada uno con un dibujito, a su mamá le dibujó como una reina, a sus hermanas como unas princesas y a mí me dibujó como un león viejo, ahí me llamaron y yo estaba transmitiendo eso", dijo para TyC Sports.