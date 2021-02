"Tenemos que tratar ese tema como un tema extremo, y la persona que lo dice sí lo saben, las personas que lo dijeron, sí lo saben. Los que atacaron a Félix con ese acto racial, lo saben, y espero que les duela a la hora de acostar la cabeza en la almohada para dormir, que no tengan tanta tranquilidad porque sí es raro, sí es pesado. Más allá de pruebas, la gente debe tener consciencia, pienso yo", señaló Matheus Doria en conferencia de prensa.

“Un momento de calentura, no sé si para un lado racial funcionaría. En el momento de calentura también deberíamos de pensar. Obviamente palabras feas también hablo yo. En el momento de calentura nos enojamos, peleamos en la cancha, pero el racismo no puede estar ahí involucrado. Debe de estar fuera de eso. Ahora creo que es un tema de nuestra directiva de poner los videos, de solucionar eso".

"Es mi compañero. Lo que sucedió en el vestidor después del partido fue muy pesado. Nunca había sucedido nada parecido así en mi vida, personal y profesional. Sí me dolió, sí me tocó y ahora tengo que cuidar a mis compañeros para que estén con la cabeza bien para jugar", apuntó.

Doria dijo que lo más sencillo sería asumir el error y no estar poniendo excusas.

"Ahora como la gente que no tiene cojones para asumir sus errores, va a empezar a buscar excusas por todos lados. Vi en la semana que empezaron a poner a Félix que empujó al balonero y se está escudando... Félix fue castigado y tomó la expulsión, y el que cometió el racismo, ¿Qué pasó? nada. Entonces, así vamos a seguir teniendo racismo por todos lados si no hacemos nada. Si no hacemos nada nosotros, vamos a seguir así", indicó.