América André Jardine destaca actuación de Raphael Veiga y lo compara con Diego Valdés El técnico del América se muestra contento con la actuación de su equipo en especial Isaías Violante y Raphael Veiga.

Video Jardine ve similitudes entre Raphael Veiga y Diego Valdés

Con la tercera victoria del Clausura 2026 en la mano, luego de derrotar claramente 4-0 al Puebla, el técnico del América, André Jardine se mostró satisfecho con lo que se vio en la cancha del Cuauhtémoc.

"Un partido bastante redondo, desde el primer tiempo proponiendo, con las mejores chances, controlando bien las fortalezas de prueba, el contragolpe, los extremos rápidos que tuvieron muchos chances".

El estratega azulcrema destacó la actuación de varios de sus jugadores durante este encuentro de la Jornada 7 de la Liga MX, en la que lograron alcanzar el sexto puesto de la tabla de posiciones.

"Muy buenas sensaciones con Aarón (Mejía), confirmó lo que estábamos viendo en los entrenamientos, un hombre muy maduro, muy seguro, muy lúcido. Violante vimos hoy el Violante que contratamos, un extremo con fuerza, potencia de centros".

Finalmente, quien se llevó una mención aparte y especial, fue Raphael Veiga, a quien consideró un jugador difícil de encontrar y consideró está llamado a ser el sustituto ideal de Diego Valdés, quien dejó la vara muy alta.

"Veiga a mí se me hace fácil hablar, porque lo conocemos bien el futbol mexicano va de a poco conociendo todo su potencial, un 10 de esos que es difícil encontrar, creo que para sustituir a Diego Valdés no es fácil, Diego dejó la vara muy alta por el nivel que tenía, entonces Veiga es capaz de hacernos recordar los mejores momentos.

VIOLANTE ACEPTA QUE PERDER EL CLÁSICO CAMBIÓ LA ACTITUD DEL AMÉRICA

Con una actuación brillante en el que consiguió su primer gol en la Liga MX y además colaboró con una asistencia, Isaías Violante se dijo contento por su primer tanto con el América.

"Buenos resultados y esperemos sea el inicio de una seguidilla de partido importantes para ganar, estoy muy feliz por el primer gol acá y a seguir demostrando por qué estamos acá".

Sobre su siguiente rival, Tigres, el jugador azulcrema aceptó que será un partido complicado, pero se mostró confiado en lo que ese día dictará André Jardine.

"Vamos partido a partido, las estrategias que planea el entrenador son buenas y vamos a agarrar confianza con este resultado, siempre vamos paso a paso, rival a rival y sé que va a ser un partido muy duro pero esperamos sacar los tres puntos".

Finalmente, Violante aceptó que perder el Clásico Nacional ante las Chivas marcó el revulsivo en el América para un cambio de actitud.