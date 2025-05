Mateo Chávez, nuevo jugador del AZ Alkmaar, dio detalles sobre cómo fue su venta al futbol de Europa y lo que espera lograr allá.

En palabras para Chivas TV, el juvenil mexicano comentó que no esperaba la noticia de irse a la Eredivisie, después de que el primer interés no avanzó entre ambas partes.

"Un día me mandó mensaje Alejandro Manzo, me citó en su oficina, llegué y estaba Javier Mier, había un zoom con Amaury, llegó mi papá después y me sentí como cuando me portaba mal en la escuela.

"Nos sentamos, empezó hablar Amaury, me dijo que no iba más allá de un interés del club, lo estaba haciendo por sabía que podía crecer, que merecía vivir eso, que ponga en alto el nombre de México, el de la institución, que sea siempre un profesional".

MATEO NO QUIERE APLICAR UN 'JAMAICÓN'

En la cabeza de Mateo Chávez está nada más que triunfar en el futbol de Europa, aunque es consciente que deberá soportar muchas adversidades.

Sé que va haber momentos difíciles, de soledad también, pero creo que es parte dé y sé... no sé a dónde voy, pero sé más o menos a lo que me voy a enfrentar y estoy dispuesto a pagar el precio

Las metas de Mateo Chávez a corto y mediano plazo son puntuales, como buscar su lugar en Selección Mexicana y tener la oportunidad de jugar en la Champions League.

"Corto, creo que adaptarme rápido a lo que me toque, al futbol de allá, sé que cuesta mucho, es rápido, debo trabajar mucho, me gustaría llegar y que desde el primer momento que me necesiten estar listo para el equipo, estar a disposición.

"El buscarme una convocatoria a selección nacional, hay mucha competencia, pero esto me abre puertas, jugando en Europa, a nivel alto, sé que voy a crecer y me voy a meter a la competencia. A mediano plazo, me gustaría jugar en una liga top, jugar un Mundial con México, Champions League o Europa League, consolidarme en la liga holandesa, en el equipo y ser un seleccionado habitual".

