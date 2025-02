ÁLVARO FIDALGO ACEPTA FUERTE OFERTA POR ÉL, PERO DESCARTA SALIR DE AMÉRICA DE MOMENTO

"En cuanto a Europa, estoy muy feliz en el club, no voy a salir a cualquier lado o con cualquier cosa que venga, ofertas llevamos recibiendo año o año y medio, si algún día salgo del club es algo para que sea bueno para las dos partes, la oferta que hubo en verano fue grande para todos, para el club quizás no se vuelva a recibir una oferta así, cumplo 28 en abril y a día de hoy me queda año o año y medio de contrato, al final no se dio, en parte sí en parte no, teníamos nuestras dudas, no estaba seguro al 100, tenía en la cabeza conseguir el tricampeonato con el club, lo que significa América para mí y lo que les debo, mientras esté aquí, seré la persona más feliz del mundo, ya lo veremos".