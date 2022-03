Marcelo acepta el grito de 'Fuera, Leaño': "Están en su derecho"

"Es un punto que nos sabe a poco, sobre todo porque como estuvimos gran parte del partido, intentamos, tuvimos dos postes, llegadas, no supimos aprovechar tener un hombre de más, merecíamos más. También es una realidad que las jornadas anteriores habíamos recibido muchos goles y hoy no recibimos, pero mientras no logremos el equilibrio no podremos dar ese paso. Ya estamos pensando en el Clásico Tapatío para buscar esa victoria que nos pueda dar ese equilibrio.