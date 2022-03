Leaño felicitó a Oribe por intercambio de playeras: "Eso es futbol"

"En los Clásicos no hay favoritos, en los Clásicos hay que demostrar en la cancha, no hay que hablar tanto afuera. Es un partido aparte del torneo, la fiesta del futbol, dos grandes referentes y de ninguna manera llegaremos confiados por el momento de América, ellos deberán ocuparse de sus problemas como nosotros de los nuestros, seguramente ellos querrán salir de su momento en el partido y está en nosotros no solo impedir eso sino catapultarnos.