Crosas sobre 'Tuca' Ferretti a Rayados: "Lleva tres años de bufón en una mesa de debate"

Marc Crosas , analista de TUDN, se pronunció sobre una posible llegada de Ricardo 'Tuca' Ferretti como director técnico de los Rayados de Monterrey , y dejó en claro que no ve al brasileño como un posible reemplazo de Martín Demichelis, quien está en la cuerda floja en la dirección técnica.

En Línea de 4 de TUDN, Crosas señaló que, a su parecer, Ferretti más bien, ha visto al 'Tuca' como un 'bufón' o 'payaso' en una mesa de debate en este lapso en el que no ha dirigido en la Liga MX.

"Rayados entiendo que tiene una necesidad histórica sobre todo cuando el rival de ciudad gana lo que gana (Tigres), pero a mí no me encaja, las decisiones van más hacia un proyecto de construir, y no irte a buscar al DT que hizo exitoso al rival.