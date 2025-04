Marco Cancino mencionó: “Qué grande detalle de su parte… qué poco inteligente y qué poca. Más allá de que pueda estar o no de acuerdo con su técnico, no son las formas de manifestarte como futbolista del Guadalajara y habla mucho de lo que es Luis Romo como jugador en un vestuario”.

Luego, Cancino agregó: “Yo siendo Gerardo Espinoza sí iba y lo cuestionaba, no lo encaraba, porque encarar es buscar una interacción que no cabe como técnico, pero sí iba y lo cuestionaba si hay algo que le molesta, que no le gusta. Que se digan las cosas de frente”.