De cara al inicio de la Liguilla, Luis Romo señaló que los rumores que lo ponen en el radar de Chivas no son de su interés, pues no desea salir de Cruz Azul a menos que llegue una buena opción desde el otro lado del océano Atlántico.

"Para mí estoy en el mejor club de México, en el que me ilusiona estar, el que tiene mi corazón el día de hoy y no me veo en otro equipo de México", apuntó, aunque aún no ha renovado su contrato y explicó las razones, "mi sueño es salir a Europa pero hoy solo importa la Liguilla y el objetivo. A menos que salga algo, veré las opciones después de la Final, voy a dejar las cosas individuales a un lado, le quiero dar esa alegría a la afición".