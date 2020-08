“Gracias a Dios tuve suerte, sin muchas complicaciones, perdí el olfato y el gusto, pero de oxígenacion y temperatura bien, 15 días encerrado, con la preocupación de que no vaya a ser más grave , pero bien y ya tuve los 2 negativos y estaré en Torreón.

“(Estuve) Con mi esposa e hija encerrado en un cuarto, con partidos, música, viendo programas deportivos de televisión, pero con incertidumbre de que no se complicara o que tenga una secuela, de no contagiar a nadie... No es fácil lo que se viven esos 15 días de estar solo, reflexivos, valorando y poniendo énfasis el cuidado”, expresó el timonel.