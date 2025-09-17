    Monterrey

    Ocampos sobre Martial: "Es un jugador que nos va a dar un montón"

    El argentino señaló que se vendrá una gran competencia que beneficiará a Rayados

    Lucas Campos destacó la llegada de Anthony Martial al cuadro de los Rayados y aseguró que ahora Domènec Torrent tendrá un “lindo problema” de ahora en adelante.

    En entrevista para TUDN el futbolista argentino que la competencia que habrá en el equipo será muy buena para el Monterrey.

    Anthony es un jugador que te puede dar un montón de cosas, te puede jugar por izquierda, por derecha, es un jugador fuerte y potente”

    “Lo conozco desde que yo tengo 18 años cuando llegué a Mónaco él estaba conmigo y lo tuve en dos etapas tanto en Mónaco como en Sevilla y la verdad que es un jugador que nos va a dar un montón

    “(Armar el cuadro titular) será un lindo problema para el entrenador y ahí está el ganárselo cada uno día a día y cada partido que al final cuando hay esa competencia sana va a ser muy bueno para la institución, porque cuando más jugadores de calidad tenga, mejor será la competencia”, indicó Lucas Ocampos.

    ANTHONY MARTIAL YA ENTRENA CON MONTERREY

    Un día después de haber llegado a la ciudad de Monterrey, Anthony Martial se integró a la práctica de Rayados para entrenar al parejo de sus compañeros.

    El futbolista francés, quien ya está registrado, fue recibido por el equipo con el típico pasillo y se espera que el jugador pueda ver minutos hasta la jornada 10 del Apertura 2025 ante Toluca.

