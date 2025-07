“Llevaba muchos años en el Atlético donde fui muy feliz y me voy tranquilo porque lo deje todo. Sabía que era el momento de dar un cambio y junto con mi familia decidimos que tenía que ser México con Tigres, me identificó mucho con el club y ahora a disfrutarlo ”

“ No esperaba este recibimiento, pero me hace muy feliz y me llena de energía para empezar con ganas y a luchar”, agregó el atacante.