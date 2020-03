¿Los ‘Cuatro Grandes’ juntos en la Liguilla tras el coronavirus?

Hace muchos años que no estaban en posición de clasificar a una liguilla de la Liga MX los cuatro denominados equipos ‘grandes’. En el actual Clausura 2020 , Cruz Azul, América, Chivas y Pumas se encuentran en zona de liguilla, esperando que culmine la fecha 17 del torneo para poderlos ver disputando el título.

Club Guadalajara se encuentra a un punto de su acérrimo rival en la quinta posición, fruto de despejar algunas dudas y de la benevolencia de la Liga MX, ya que con tres triunfos consecutivos y un empate lograron meterse a zona de clasificación, situación que se veía muy lejana al inicio del torneo, donde consiguieron solo un triunfo y empates hasta la derrota en su visita a Tigres.

Y era la duda desde antes de que iniciara el Clausura 2020, ¿podrá Chivas reflejar en el campo la gran inversión que se hizo al traer a varios refuerzos de calidad? La respuesta aún no se sabe, pero han dado un paso importante para lograrlo.

El panorama estuvo a punto de complicársele de más a Luis Fernando Tena, porque de no haberse suspendido el futbol, los rojiblancos se hubieran desprendido de varios jugadores, en su mayoría de perfil ofensivo, además de los que se encontraban lesionados o enfermos de influenza, este tiempo también le servirá al ‘Flaco’ para recuperarlos y planear lo que resta del torneo y clasificar a Chivas a una liguilla después de varios torneos de no disputar el título.