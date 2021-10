Lillini: 'El penal es un error que no puede pasar en Primera División'

Andrés Lillini lamentó que Pachuca le haya sacado el triunfo a Pumas en los minutos finales, pues aseguró que el error de Alan Mozo es algo que no puede pasar en Primera División y al final terminó por costarle puntos al equipo, no obstante, confía en que saldrán adelante pues reconoció que tiene un grupo que mentalmente es fuerte y no tiene duda de que entrarán al Repechaje.