Lillini decidido a jugársela con Montejano ante baja de Dinenno

Andrés Lillini no abandona su esencia como formador de jugadores, razón por la que ante la baja por lesión de Juan Ignacio Dinenno , el estratega de Pumas tiene contemplado jugársela con el canterano Emanuel Montejano , quien marcó su primer gol como profesional, aunque admitió que no ha platicado con los mandos universitarios sobre la posibilidad de fichar a un jugador, también a la espera de cuánto tiempo estará fuera el goleador argentino.

“No tengo nada de Juan, solamente lo que sintió el un dolor muy fuerte en el isquiotibial, le van a hacer los estudios mañana una vez que se desinflamen un poco y hay tendremos un panorama claro. En cuanto a la directiva no hablé con nadie, se evaluará mañana a partir del tiempo en que Juan tenga recuperación pero más allá de eso confío plenamente en que Montejano más allá de que tenga 19 años puede llevar a cabo lo que nosotros pretendemos como equipo, la responsabilidad la tenemos todos, no es de él.

"Seguro que un jugador solo con 19 años no puede ganar el partido pero vamos a tener los elementos necesarios para acompañarlo por lo menos hasta que se resuelva lo de Juan Dinenno. Hoy entró y lo hizo a ala altura de las circunstancias más allá del gol. No es fácil jugar con los dos centrales que Mazatlán tiene que son de mucha trayectoria y para mí lo hizo muy bien”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte Tomás Boy aseguró que no fue un mal partido de su equipo pero los errores cometidos fueron costosos, por lo que no está agusto con el accionar de los Cañoneros.

"No habíamos tenido un mal juego, fuimos víctimas de muchos errores, trabajamos mal ese aspecto, erráticos en la salida. Intentamos algunas cosas del partido anterior pero no funcionó. Algunos que ya deben de estar listo tuvieron su primer alineación. Fueron errores puntuales. La altura no es pretexto pero siempre afecta", explicó el estratega.