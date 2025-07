De acuerdo con información de Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, Sebastián Cáceres, y Henry Martín no se incorporarán al equipo que dirigirá André Jardine.

El defensor uruguayo no se integrará debido a un golpe que recibió en el partido entre América y Toluca por el Campeón de Campeones, mientras que el atacante no lo hará debido a que le darán más tiempo de recuperación tras su lesión que no le ha permitido jugar con las Águilas.