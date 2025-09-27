    Atlas

    Horario y dónde ver Atlas vs. Necaxa de la Liga MX Apertura 2025

    Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Atlas vs. Necaxa van por el primer triunfo, así lo puedes ver

    La Jornada 11 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y los aficionados están listos para disfrutar de un emocionante encuentro entre el Atlas y el Necaxa. Este partido se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2025 en el Estadio Jalisco, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla. Atlas, conocido por su sólida defensa, se enfrentará a un Necaxa que ha mostrado un juego ofensivo interesante en las últimas jornadas.

    Históricamente, el Atlas ha tenido un papel importante en la Liga MX, siendo uno de los equipos más antiguos del país, mientras que el Necaxa ha sido un competidor constante que ha dejado su huella en el futbol mexicano.

    Si quieres saber dónde podrás ver este emocionante duelo por televisión, ¡sigue leyendo y descubre todos los detalles para no perderte ni un minuto de la acción!

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. NECAXA DE LA JORNADA 11

    Atlas llega al partido tras perder en su visita a Tigres en el Volcán en el regreso de Diego Cocca a casa de los felinos, aunque aún persisten algunas dudas en su juego que deberán resolver para mantener la competitividad.

    Por su parte, Necaxa llega presionado tras caer ante Guadalajara, buscando urgentemente revertir su situación y demostrar que pueden volver a ser un equipo sólido en la cancha.

    • Cuándo es el Atlas vs. Necaxa: el juego es el sábado, 27 de septiembre de 2025 en el Jalisco.
    • A qué hora es el Atlas vs. Necaxa: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 7:00PM tiempo del Este, 6:00PM tiempo del Centro y 4:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Atlas vs. Necaxa: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com y la app de TUDN.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

