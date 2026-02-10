América Henry Martín habla de sus lesiones y su retiro de las canchas El delantero del América deja claro cuándo será el día que se retire del futbol profesional y lo que tomará en cuenta para hacerlo.

Video El momento en que Henry Martín pensó en el retiro por sus lesiones



Ya de vuelta a las canchas en este Clausura 2026 de la Liga MX, Henry Martín habló un poco de la gravedad de la lesión que lo marginó casi todo el torneo pasado, misma que aseguró no era común para los doctores.

"La última lesión que tuve, que literal me rompí el isquio, no sé si salió como tal, se me desprendió un músculo del isquio, que me decían los doctores: 'Nunca lo había visto'. O sea, llevo tantos años en la carrera de medicina dentro del futbol profesional y esta lesión no la he visto".

En entrevista exclusiva con el reportero de TUDN, Julio Ibáñez, el atacante del América admitió que ante tantas lesiones que ha vivido llegó un momento en que dudó de él mismo y su capacidad de recuperarse.

"Dices: ¿Cómo puede ser que tu cuerpo te haga esto, no? Es cuando empiezas a dudar hasta de ti mismo. Dudas de si eres o vas a ser capaz de regresar a jugar, dudas de que si ya llegó el momento de retirarte".

Henry Martín habló incluso de los miedos que llegó a sentir mientras estaba en recuperación, ante las constantes lesiones seguidas que le habían llegado en poco tiempo.

"Sí es muy difícil porque llegas a casa, te acuestas y dices: ¿Y ahora con qué más me va a salir mi cuerpo?, con qué más la vida te va a estar golpeando, porque ya no es algo que digas es mental, ya es físico lo que está pasando. Ya no te quieres ni mover, llegaba a las rehabilitaciones, sentía algo: «sabes qué sentí, ¿sabes qué? Esto». Porque ya tienes miedo, tienes tanto miedo de que te vuelvas a lastimar".

El artillero de las Águilas admitió en un momento que durante su recuperación y constantes lesiones, pensó en el retiro.

" Te digo, te empiezas a creer el será que ya sí me tengo que retirar, será que ya se acabó mi tiempo en el futbol, porque con todo lo que te dicen, que escuchas, que lees, que ves, y además con lo que ves en el día a día que te está sucediendo tu cabeza te juega una mala pasada de creértela".

Finalmente, Henry Martín dejó claro que a pesar de lo que diga la gente, la prensa o incluso su cuerpo, el retiro aún no pasa por su mente.