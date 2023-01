Liga MX: Horario y dónde ver el Tigres vs Atlético de San Luis

Cuándo ver el Tigres vs. Atlético de San Luis: sábado 28 de enero de 2023

Por dónde ver el Tigres vs. Atlético de San Luis: En México lo podrás seguir en vivo en exclusiva por ViX+, en Estados Unidos será transmitido a través de Univision y TUDN.

A qué hora ver el Tigres vs. Atlético de San Luis: En México el juego comenzará a las 19:00 horas Tiempo del Centro de México y Estados Unidos a las 20:00 ET, 19:00 CT y 17:00 PT