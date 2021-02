Liga MX: Fechas y horarios de la Jornada 8 del Guard1anes 2021

La Jornada 8 del Guard1anes 2021 de la Liga MX está a horas de comenzar y en esta semana tendrá actividad únicamente de jueves a domingo por la fecha doble que habrá en los siguientes días en México.

Sin embargo, América ante Pachuca y Toluca frente Atlas son dos partidos que ponen en riesgo que La Máquina sifa como puntero, toda vez que jugará ante León, esos tres encuentros en el mismo día.

Los que cerraran la Jornada 8 del Guard1anes 2021 serán Chivas y Pumas, dos clubes que están más que nada urgidos de un triunfo y de salir de la mal arranque de certamen ya en su segundo tercio.

De jueves a domingo es como se llevarán a cabo los nueves partidos programados: uno este jueves 25 febrero, dos el viernes 26, tres el sábado 27, tres el domingo 27 y estas son las fechas y horarios de la Jornada 8.

JORNADA 7 GUARD1ANES 2021 DE LA LIGA MX

Atlético de San Luis vs. Tigres

Jueves 18 de febrero, 22:00 horas ET por TUDN

Los de Ricardo Ferretti buscan seguir su ascenso tanto futbolístico como en la tabla ante un equipo potosino que se hace fuerte en casa.

Puebla vs. Necaxa

Viernes 19 de febrero, 20:30 horas ET por TUDN

Los Rayos no desean continuar en la parte baja de la tabla, pero La Franja tiene a Santiago Ormeño en gran momento goleador.

Mazatlán FC vs. Querétaro

Viernes 19 de febrero, 22:30 horas ET por TUDN

Los Gallos Blancos han lucido irregulares de visitantes y fuertes en casa, mientras que los sinaloenses no han encontrado el ritmo con Tomás Boy.

Toluca vs. Atlas

Sábado 27 de febrero, 18:00 horas ET por TUDN

Los Diablos Rojos juegan buen futbol y tras perder contra Cruz Azul buscan regresar a la victoria ante un equipo a modo, Atlas.

América vs. Pachuca

Sábado 27 de febrero, 20:00 horas ET por TUDN

Luego de perder tres puntos sobre la mesa, la "sed de venganza" en las Águilas es grande y Pachuca puede pagar los platos rotos.

León vs. Cruz Azul

Sábado 27 de febrero, 22:00 horas ET por TUDN

El líder se mete a la casa del campeón, otra prueba de fuego para los de Juan Reynoso y un juego que puede servir a los de Ambriz en recuperar confianza.

Monterrey vs Tijuana

Domingo 28 de febrero, 20:00 horas ET

Rayados pone en riesgo su invicto de local ante unos Xolos agueridos que a pesar de caer ante Tigres mostaron buena cara.

Santos vs. FC Juárez

Domingo 28 de febrero, 20:06 horas ET

Con toda la polémica sobre el racismo, los Guerreros quieren olvidar ese duro momento y volver a la senda de la victoria en el Guard1anes 2021.

Chivas vs. Pumas

Domingo 28 de febrero, 20:00 horas ET

Duelo de necesitos y de urgencia de puntos. Guadalajara y Universidad Nacional no viven buen momento y buscan romper su mala racha en la Liga MX.