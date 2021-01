Liga MX | EN VIVO América vs FC Juárez: fecha, horario y canal de TV de la J3 del Guardianes 2021

América vs FC Juárez se verán las caras en la jornada 3 del Torneo Guard1anes 2021, los dos equipos con la misma necesidad y responsabilidad: ganar los tres puntos que le permitan conseguir una mejor ubicación en la tabla de clasificaciones de la Liga MX. El vibrante encuentro será transmitido en vivo por los canales de TV Univision y TUDN en Estados Unidos.

Las Águilas del América serán locales en la tercera jornada, la misma en la que saldrán a buscar su segundo triunfo del Torneo Clausura 2021 y con la que tratarán de olvidar el tropezón que significó la derrota de la pasada fecha en su visita al Monterrey. Los dirigidos por Santiago Solari necesitan los tres puntos para no alejarse de los primeros puestos de la clasificación general de la Liga MX.

DATOS DEL PARTIDO DE LA J3 DE LA LIGA MX

¿Cuándo y cómo ver en vivo América vs FC Juárez?

Fecha: sábado 23 de enero de 2021

Horario: 10 p.m hora del Este

Lugar: Estadio Azteca

Transmisión de canal de TV: TUDN y Univision

Transmisión live streaming: TUDN.com

LOS RESULTADOS DE AMÉRICA

Los capitalinos tan sólo han jugado dos compromisos en lo que va del Torneo Clausura 2021, su primer duelo fue el sábado 9 de enero en el Estadio Azteca, lugar donde le tocó recibir al Atlético San Luis, un rival que se suponía era fácil y frente al que era una necesidad conseguir los tres puntos.

Los dirigidos por el técnico argentino Santiago Solari se adelantaron en el marcador al minuto 26' con el gol del atacante Mauro Laínez y sentenciaron la partida en el minuto 89' con el gol de Sebastián Córdova. Nicolás Ibáñez (min. 79’) había colocado el tanto del empate por el conjunto potosino, pero no le alcanzó a la visita para robar puntos en el Azteca.

La segunda jornada del Torneo Guard1anes 2021 no fue de tanta alegría para el cuadro americanista, ya que en su visita a Monterrey terminó derrotado por la mínima diferencia (1-0) con el tanto anotado al minuto 35 y desde el punto penal por el argentino Rogelio Funes Mori, fue el tercer tanto del atacante del conjunto rayado en lo que va de temporada.

ASÍ LEGA FC JUÁREZ

El primer duelo del cuadro fronterizo que dirige Luis Fernando Tena se jugó el lunes 11 de enero y como visitante frente al conjunto de Pachuca en el Estadio Hidalgo. El FC Juárez se adelantó en el marcador con el tanto de Gustavo Velázquez Ramos al minuto 41', pero Mauro Quiroga consiguió el tanto agónico del empate faltando pocos segundos para el pitazo final.

La siguiente jornada no dejó mucha diferencia para el conjunto de Juárez que, jugando como local en el Estadio Olímpico Benito Juárez, terminó empatando sin goles pero esta vez frente a los Xolos de Tijuana, así que con estos resultados el equipo apenas suma 2 unidades.

Así se juega toda la Jornada 3 de la Liga MX 2021



Calendario y horarios - Torneo Guard1anes Clausura 2021

-Jueves, 21 de Enero de 2021

Atlético San Luis vs Guadalajara (10:00 pm ET)

-Viernes, 22 de Enero de 2021

Puebla vs Club Tijuana (8:30 pm ET)

Mazatlán FC vs Santos Laguna (10:30 pm ET)

-Sábado, 23 de Enero de 2021

Monterrey vs León (SUSPENDIDO POR COVID-19)

Atlas vs Tigres (8:00 pm ET)

América vs FC Juárez (10:00 pm ET)

-Domingo, 24 de Enero de 2021

Toluca vs Necaxa (1:00 pm ET)

Querétaro vs Pumas UNAM (8:00 pm ET)

-Lunes, 25 de Enero de 2021

Pachuca vs Cruz Azul (10:00 pm ET)