    liga mx

    Los desplantes y berrinches más recordados en la Liga MX

    Cuando la molestia, impotencia y temas extra cancha, se hacen presentes en pleno partido.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Los berrinches y desplantes inolvidables en la Liga MX

    La Liga MX ha dejado varios espectáculos en cuanto a berrinches y rabietas generados dentro del campo de juego, ya sea por una decisión arbitral o por un cambio desesperado, aunque en algunas ocasiones llevado a niveles que superan lo permitido.

    Sin bien perder una pelota o tener que salir de cambio cuando mejor parecía jugarse pueden ser motivos por los cuales los futbolistas llegan a hacer tremendo enojo toda vez llegar en la banca, hay ocasiones en que no logran contenerlo y lo hacen bajo los reflectores.

    Algunas veces el árbitro no lo tolera y decide mostrar la tarjeta amarilla o bien, incluso, la expulsión, como lo ha dejado ver incluso Alexis Vega cuando militaba en Chivas, donde llegó a tener un bajón en su nivel futbolístico.

    André-Pierre Gignac, Andrés Andrade y Miguel Layún son algunos de los jugadores estelares del futbol mexicano que llegaron a hacer berrinche en la cancha para sólo dejar un mal papel e imagen cuando hay cientos de aficionados que los idolatran y los pone como deportistas ejemplares.

    Hay otras ocasiones que no se sabe el verdadero motivo y todo parece un espejismo, como sucedió en el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX cuando Gerardo Artega salió de la cancha, algo le dijo a su entrenador Domenect Torrent, pero fue más por una necesidad que por un berrinche.

    Apenas comienza este semestre futbolístico y queda aún mucho trayecto y posibles berrinches y desplantes por ver, pero donde los jugadores deben tratar de disminuirlos por ser la imagen a seguir de varios aficionados menores de edad y quienes suelen seguir sus pasos.

