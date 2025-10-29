La Fase Regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX está por llegar a su fin para dar paso a la Liguilla y es momento de dar repaso a cómo está la situación en la regla de menores.

Se trata del lineamiento que obliga a los equipos de la Liga MX a alinear 1,170 minutos a juveniles mexicanos nacidos en 2003 o después y, en caso de no cumplirse con esta disposición, al final de la Fase Regular perderán tres puntos.

Hasta el final de la Jornada 15, hay 11 equipos que ya cumplieron con la regla de menores. Tres equipos están cerca de cumplirla: Pumas (les falta dos minutos), Querétaro (les falta 82 minutos) y Mazatlán (les falta 91 minutos).

Hay otros cuatro equipos que están todavía más lejos de cumplir con la regla de menores: Cruz Azul, Monterrey, Tigres y Toluca parece que están en serio riesgo de perder tres puntos... aunque las alarmas en realidad no están tan encendidas, ya que estos cuatro equipos tienen un as bajo la manga.

EL MUNDIAL SUB-20, LA CLAVE PARA QUE CRUZ AZUL, TOLUCA, MONTERREY Y TIGRES CUMPLAN REGLA DE MENORES EN LA LIGA MX



Óscar Guevara, especialista en estadísticas en la Liga MX y la FMF, explicó que los cuatro conjuntos más rezagados en la tabla de menores en realidad, no tienen tantas preocupaciones, ya que pueden cumplir sin tanto esfuerzo a falta de dos partidos para el cierre de la Fase Regular.

Esto es debido a que esos cuatro equipos aportaron jugadores a la Selección Mexicana para el Mundial Sub-20 y está estipulado que, aquellos equipos que hayan aportado elementos a esta competición, recibirán al final de la Fase Regular los minutos correspondientes al promedio que cada uno de esos elementos hayan jugado con sus equipos y se multiplicará por cuatro, es decir, las cuatro jornadas que se perdieron en la Liga MX por asistir al certamen internacional.

Eso sí, esta consideración solo aplica a los jugadores que hayan disputado al menos 180 minutos con sus equipos en la campaña regular. De tal forma que, en un ejemplo, que un jugador mundialista Sub-20 haya disputado 180 minutos, se otorgán 13.8 minutos en promedio y se multiplicará por las cuatro jornadas que se perdieron, para dar un total de 55.4 minutos por cada jugador que cumpla este criterio.

Una vez explicado esto, Óscar Guevara refiere que los cuatro equipos más rezagados en la tabla de menores, Cruz Azul, Monterrey, Tigres y Toluca, tienen vías muy simples en realidad para cumplir con la regla:

Cruz Azul (le faltan 161 minutos): Amaury Morales fue Mundialista Sub-20 y tiene qué disputar 79 minutos más para llegar a los 180 que se exige para los ausentes. Una vez lo haga, A La Máquina le faltarán solo 27 minutos por cumplir, mismos que puede darle sin problema a alguien como Luka Romero.

Monterrey (le faltan 190 minutos): el mundialista Iker Fimbres ya rebasó los 180 minutos (269). Doménec Torrent tendría que usarlo solamente un partido más para que le falten 10 minutos por cubrir para cumplir con la regla. ¿El problema? Iker Fimbres está lesionado y se perderá el Clásico Regio. Posiblemente, Rayados es el equipo que ahorita sufre más por cumplir con los menores, a pesar de que no es el más rezagado.

Tigres (le faltan 215 minutos): Guido Pizarro cuenta con el 'Chicha' Sánchez como 'as bajo la manga'. Ya ha jugado 269 minutos, por lo que debería alinear a su mundialista un partido y medio más para llegar a la meta.