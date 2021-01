Liga MX | Atlas vs Tigres en vivo: fecha, horario y canal de TV de la J3 del Torneo Guardianes 2021

Así se juega toda la Jornada 3 de la Liga MX 2021



Calendario y horarios - Torneo Guard1anes Clausura 2021

-Jueves, 21 de Enero de 2021

Atlético San Luis vs Guadalajara (10:00 pm ET)

-Viernes, 22 de Enero de 2021

Puebla vs Club Tijuana (8:30 pm ET)

Mazatlán FC vs Santos Laguna (10:30 pm ET)

-Sábado, 23 de Enero de 2021

Monterrey vs León (SUSPENDIDO POR COVID-19)

Atlas vs Tigres (8:00 pm ET)

América vs FC Juárez (10:00 pm ET)

-Domingo, 24 de Enero de 2021

Toluca vs Necaxa (1:00 pm ET)

Querétaro vs Pumas UNAM (8:00 pm ET)

-Lunes, 25 de Enero de 2021

Pachuca vs Cruz Azul (10:00 pm ET)